«خطير» و«إيلاف» .. صراع على كأس الوثبة

المصدر: (توسكانا - البيان الرياضي)

يخوض الجواد «خطير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، و«إيلاف» و«صباح» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم تحدي فعاليات الجولة الثامنة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتوج الجواد «غاندالف دو بومبادور» للنجيفي ريسنج، وبإشراف اندو بوتي، وبقيادة انتونيو فريزو، بطلاً لسباق الجولة السابعة عشرة لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار فلورنسا بمنطقة توسكانا بإيطاليا.

وجاء السباق مثيراً، حيث انحصر الصراع بين ثلاثي المقدمة قبل أن ينفرد البطل بالصدارة في آخر 200 متر، ويحقق فوزاً بفارق مريح، وحل ثانياً «بيلشاستر» بقيادة البرتو سانا، فيما جاء ثالثاً «كونان بايلولي».

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