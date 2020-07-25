«آنيبل» تدافع عن لقب «الملك جورج» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر اليوم، نحو مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، حيث ينطلق سباق الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس لمسافة 2400 متر للفئة الأولى بمشاركة 4 خيول، والذي يدخل في نطاق سلسلة بطولة السباقات البريطانية للخيول عمر 3 سنوات.

وتسعى المهرة «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود إلى الدفاع عن اللقب الذي أحرزته العام الماضي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، فيما يسعى المدرب آيدين أوبراين إلى انتزاع اللقب بإشراكه 3 خيول وهي «يابان» بقيادة الفارس ريان مور، «أنطوني فان ديك» بقيادة الفارس أوشين ميرفي، و«سوفرين» بقيادة الفارس وليام بويك.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1200 متر مشاركة 11 خيلاً أبرزها «مياس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«منزل» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب أوين بوروز.

كما يشارك في الشوط أيضاً «حمودي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الثاني

وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر 10 مهرات منها 3 تمثل فريق جودلفين أبرزها «كريتف فلار» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«آيل أوف ماي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشرف المدرب جون جوغسدن، و«رينيسنس روز» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما يشهد الشوط أيضاً مشاركة «زعبيل كوين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«بولتكال أبروش» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب جورج مارجارسون.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «نيفل كراون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«تواصل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب أوين بوروز.

الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر 20 خيلاً أبرزها «فالي اوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، و«كارد شارب» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما تشارك 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أبرزها «متماسك» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب روجر فاريان، و«أشاسي» بقيادة الفارس جورج روك وإشراف المدرب جون غوسدن، و«هبوب» بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب أوين بوروز.

الشوط السابع

ويشهد الشوط السابع لمسافة 2400 متر مشاركة 12 خيلاً أبرزها «لوك كلوسلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«باور أوف ستيتس» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب هوغو بالمر.

الشوط الثامن

ويشارك في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر 8 خيول أبرزها «ستار كاكتس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس اندريا أتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، و«مشاكل» لسالم راشد بن غدير، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«لايتنج وور» لمحمد سعيد الشحي، بقيادة الفارس بات دوبس وإشراف المدرب ريشارد هانون.

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