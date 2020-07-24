مضمار «آبسوم» يبحث عن راعٍ للديربي الإنجليزي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن مضمار «آبسوم» العريق في إنجلترا عن نهاية العلاقة مع شركة «إنفستك» التي ترعى سباق الديربي الإنجليزي منذ 10 سنوات.

وذكرت صحيفة «ريسنج بوست» البريطانية أن هذا الخبر شكل صدمة كبيرة لقطاع الفروسية وسباقات الخيول الإنجليزية والتي مازالت تعاني من تداعيات وباء كورونا الذي أعاد ترتيب روزنامة السباقات و أدت إلى تخفيض الجوائز.

وقالت الصحيفة إن الجانبين وافقا على إنهاء الشراكة مبكرا والتي كانت من المفترض أن تنتهي العام 2026، والبحث عن راعٍ جديد لسباق الـ«الديربي الإنجليزي» و«الأوكس» و«كورونيشن كب» للعام المقبل.

قال مالكولم فرايد، رئيس التسويق في شركة «إنفستك» إن إنهاء الشراكة ليس مرتبطا بآثار فيروس كورونا، بل جاء لترتيب الأولويات التسويقية، مقدما الشكر الجزيل لـ «الجوكي كلوب» الإنجليزي على تفهمهم القرار وأيضا الشراكة الطويلة والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير سباقات الديربي الإنجليزي.

ومن جانبه تقدم فيل وايت المدير الإقليمي بـ «الجوكي كلوب» الإنجليزي والمسؤول عن مضمار «آبسوم» بخالص الشكر والتقدير لشركة «إنفستك» على ما قدمته في السنوات الماضية، ومتطلعاً في الوقت ذاته إلى الترحيب بشريك جديد للسباقات.

ويعد سباق الديربي الإنجليزي من أغلى السباقات في إنجلترا إذ تبلغ قيمة جوائزه 1.5 مليون جنيه إسترليني، فيما تبلغ قيمة جوائز «الأوكس الإنجليزي» نصف مليون جينه إسترليني يليه سباق «كورونيشن كب» بقيمة 420 آلف جنيه إسترليني.

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