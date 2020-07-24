«كنعان» يطارد كأس الوثبة في «دو مارسان»

المصدر: مونت دو مارسان (فرنسا) ـ البيان الرياضي

يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات الجولة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، والذي تشارك فيه (6) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

منافسة

ويمثل «ياس» لإدارة سباقات الخيل في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركوي» لمسافة 1600 متر «قوائم»، البالغ جائزته 20 ألف يورو، الجواد «كنعان» ابن «سراب»، بإشراف دي غوليمين، وبقيادة الفارس اورتيز مندزابل.

وينافس على اللقب «امجـــــز دي بيبول» لمارســــيل ميزي، وبإشــــراف إليزابيـــــث بيرنارد، وبقـــــيادة جان بيــــــــرنارد ايجوم، والــــــــذي يسعى لتســــــــجيل فــــــــوزه الأول.

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعودـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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