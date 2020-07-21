«رمال كاليفورنيا» يفرض نفسه في كأس الوثبة

المصدر: (بليزنتون - البيان الرياضي)

نجح الجواد «رمال كاليفورنيا»، لفوربس روبنسون، في تحقيق فوز لافت في الجولة الخامسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار بليزنتون الأمريكي ، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز