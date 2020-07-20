«ميار الخالدية» يتألق في كأس الوثبة بوارسو

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

قدم المهر «ميار الخالدية» لاسطبلات الخالدية، بقيادة شتيبان مازور، عرضاً مبهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، حين اكتسح منافسيه بفارق 11 طولاً في الجولة الرابعة عشرة من كأس الوثبة ستاليونز التي أقيمت أول من أمس بمضمار سلوسفيتش بالعاصمة البولندية وارسو.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ووضع شتيبان مازور، الذي يقود «ميار الخالدية»، خصومه في موقف صعب، وقاد المهر البالغ من العمر 3 سنوات بخطى متسارعة وقوية للغاية، وتبعه في المركز الثاني بشكل غير متوقع رفيقه «حازم الخالدية»، بقيادة كونراد مازور.

انطباع

وقطع «ميار الخالدية» المنحدر من نسل «نشوان الخالدية» والفرس «أسماء الخالدية»، مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن قدره 2:03:30 دقيقة فيما جاء في المركز الثالث «هدجار» .

وترك «ميار الخالدية» الأخ غير الشقيق لـ«فزاع الخالدية»، انطباعاً استثنائياً في السباق من خلال التقدم الهائل الذي حققه من البداية إلى النهاية، يسمح له برؤية حصان سيحسب له في السباقات الدولية الرئيسة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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