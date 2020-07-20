«بيرشان كينغ» لجودلفين بطل في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصل «بيرشان كينغ» لجودلفين، تألقه على المضامير الفرنسية، إذ توج بلقب سباق «بري ديسباهان» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم أمس على مضمار «شانتيه» في فرنسا، بقيادة الفارس بيير شارل بودو وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1. 47.21 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «ستورمي أنتاركتيكا» بقيادة الفارس ألكسيس باديل وإشراف المدرب إد ووكر. وحل في المركز الثالث «بوجو» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وهذا هو الانتصار الثاني على التوالي للبطل من أصل ثلاث مشاركات منذ بداية الموسم، إذ حقق لقب «بري دو موغويه» لمسافة 1600 متر، «الفئة الثانية» والذي أقيم على مضمار «سانت كلاود» بفرنسا أواخر الشهر الماضي.

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