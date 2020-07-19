خيول الإمارات تواجه التحدي في المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تستعد خيول الإمارات لخوض عدد من السباقات المهمة حول العالم اليوم.

ففي مضمار «شانتيه» في فرنسا الذي يستضيف سباق «بري ديسباهان» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» يسعى «بيرشان كينغ» لجودلفين إلى مواصلة التألق في السباقات الفرنسية بقيادة الفارس بيير شارل بودو وإشراف المدرب اندريه فابر.

كما يشارك في السباق أيضا «متمرس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أوريليان ليماترا وإشراف المدرب فريدي هيد، «روزمان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «سنتشري دريم» لمالكه عبد الله بالحب بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

مغامرة إيرلندية

وعلى مضمار «كراه» في إيرلندا تتطلع المهرة «سيرو بايو» لجودلفين إلى تقديم أداء مشرف في سباق «كلبوي استيت ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات. وسيقود المهرة في السباق الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب المدرب جيم بولجر.

تحدي اليابان

ومن جانب آخر، يخوض «بست أبروتش» لجودلفين تحدياً جديداً على المضامير اليابانية عندما يشارك اليوم في سباق «هاكوديت كينين» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «هاكوديت» بقيادة الفارس تاكيشي يويكوياما وإشراف المدرب شيغيوكي كوجيما.

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