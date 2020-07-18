كأس الوثبة.. جولتان في وارسو وبليزنتون

المصدر: وارسو/ بليزنتون- البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رحلاته المكوكية، حيث تقام اليوم فعاليات الجولة 14 بمضمار سلوسفيك في العاصمة البولندية وارسو، والجولة 15 بمضمار بليزنتون في كاليفورنيا، ضمن سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتجتذب الجولة 14 لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، 10 خيول تتصدرها «ميار الخالدية» بقيادة شتيبان مازور، و«حازم الخالدية» بقيادة كي مازور، وتعود ملكيتهما لاسطبلات الخالدية.

وينافس في السباق أيضاً «هادجار» لمزرعة مسكت، وبقيادة أي تروجيف، و«زليخة» لال بولمان، بقيادة سي فريسل، و«سيلبريك» لار تالبريك، بقيادة ام ابيك، والمهرة «سويت سالي» لمايكل رومانسكي، وبقيادة جي وايرزيك.

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وفي الجولة 15 بمضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا، تتنافس 7 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في السباق البالغ طوله 1100 متر وجائزته 15 ألف دولار، ويتصدر الترشيحات «دجودجو سيك» بإشراف أي بورج وقيادة سي هيريرا.

ويدفع المدرب تي ابتون بالجواد «ساند كانيون» بقيادة اتش هيريرا، فيما يقود «ريتش وسكي» كاماشو فلورز، باشراف اتش روين، وهناك «هافريس سايمون» بقيادة ام فلورز، و«بوني لاس» بقيادة اف مونرو.

رعاية

يرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات.

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