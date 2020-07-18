نادي الشارقة للفروسية يستضيف 4 مهرجانات لجمال الخيل العربية الأصيلة

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

يستضيف وينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الموسم 2020 - 2021 أربعة مهرجانات لعروض جمال الخيل العربية الأصيلة، بعد أن اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات الموسم.

وتنطلق المنافسات بمهرجان الشارقة للجواد العربي – السلالة المصرية، من 15 إلى أكتوبر المقبل، ومهرجان الشارقة كلباء من 12 نوفمبر المقبل، ثم مهرجان الإنتاج المحلي من 24 - 26 ديسمبر، ومهرجان الشارقة 4 مارس المقبل.

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