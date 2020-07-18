«جودوود» يسمح بحضور 5 آلاف متفرج

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

أعلن مضمار «جودوود» في إنجلترا أنه تم منح الإذن بالسماح لـ5 آلاف متفرج بمتابعة سباقات المضمار في أغسطس المقبل.

وقال المضمار إن الاختيار جاء ضمن القائمة التجريبية التي أعلنتها الحكومة البريطانية لاختبار الإجراءات الاحترازية لبعض الأنشطة الرياضية عبر السماح بعودة الجماهير إلى بعض الفعاليات قبل تطبيق القرار بشكل أوسع في أكتوبر المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس عن خطتها للسماح بعودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية بحلول أكتوبر المقبل مع تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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