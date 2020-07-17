فرانك جبرائيل يودع نادي دبي لسباق الخيل

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  • متابعة - خالد المهيري
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أعلن فرانك جبرائيل عن إستقالته  من منصب المدير التنفيذي للسباقات  في نادي دبي لسباق الخيل بعد ان قضى 15 عاما في خدمة السباقات بدبي .

وتقدم فرانك جبرائيل بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " على إتاحة الفرصة له للعمل وخوض تجربة مميزة في دانة الدنيا .

كما تقدم فرانك جبرائيل بخالص الشكر أيضا لفريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل الذين عملوا على تحقيق كافة الأهداف التي وضعت خلال السنوات الماضية .

وسيعود  فرانك جبرائيل مع زوجته إلى موطنه بمدينة بونيتا سبرنغز في ولاية فلوريدا الأمريكية .

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