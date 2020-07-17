فرانك جبرائيل يودع نادي دبي لسباق الخيل
أعلن فرانك جبرائيل عن إستقالته من منصب المدير التنفيذي للسباقات في نادي دبي لسباق الخيل بعد ان قضى 15 عاما في خدمة السباقات بدبي .
وتقدم فرانك جبرائيل بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " على إتاحة الفرصة له للعمل وخوض تجربة مميزة في دانة الدنيا .
كما تقدم فرانك جبرائيل بخالص الشكر أيضا لفريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل الذين عملوا على تحقيق كافة الأهداف التي وضعت خلال السنوات الماضية .
وسيعود فرانك جبرائيل مع زوجته إلى موطنه بمدينة بونيتا سبرنغز في ولاية فلوريدا الأمريكية .
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