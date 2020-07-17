فرانك جبرائيل يودع نادي دبي لسباق الخيل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن فرانك جبرائيل عن إستقالته من منصب المدير التنفيذي للسباقات في نادي دبي لسباق الخيل بعد ان قضى 15 عاما في خدمة السباقات بدبي .

وتقدم فرانك جبرائيل بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " على إتاحة الفرصة له للعمل وخوض تجربة مميزة في دانة الدنيا .

كما تقدم فرانك جبرائيل بخالص الشكر أيضا لفريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل الذين عملوا على تحقيق كافة الأهداف التي وضعت خلال السنوات الماضية .

وسيعود فرانك جبرائيل مع زوجته إلى موطنه بمدينة بونيتا سبرنغز في ولاية فلوريدا الأمريكية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز