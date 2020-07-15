"فولكان ستار" لجودلفين يتألق في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر "فولكان ستار" لجودلفين بلقب "بري دي ليس" لمسافة 2400 متر "الفئة الثالثة"، والذي أقيم على مضمار "لونغشامب" في فرنسا بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلا زمنا قدره 30.86.2 دقيقة و بفارق ثلاثة أرباع الطول عن "كتيل" بقيادة الفارس ستيفان باسكوير وإشراف المدرب باسكال باري.

وحل ثالثا "ميشر أوف تايم" بقيادة الفارس بيير شارل بودوت وإشراف المدرب أندريه فابر.

وقال شارلي ابلبي: أتينا إلى السباق ولدينا بعض الثقة على خلفية المستوى الذي أظهره "فولكان ستار" بالمملكة المتحدة، وكنا نأمل في أن يعزز ذلك الأداء من حظوظه هنا وإن المسافة الأطول سيصحبها تحسن في الأداء، وكان فوزاً رائعاً وخالياً من التعقيدات.

وأضاف قائلا: لم نخطط لأية مشاركة بعد، ويرى وليام إبقاءه على مسافة الميل ونصف الميل في الوقت الحاضر، وبالتالي سوف نستهدف سباقاً على مستوى أعلى بقليل على هذه المسافة.

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