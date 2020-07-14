تعاون إماراتي بحريني في الفروسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضافت مؤسسة «ميدان» في دبي، اجتماعاً بحث التعاون بين الإمارات ومملكة البحرين في مجالات رياضة الخيل ورعايتها بحضور الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في البحرين وسعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان».

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تبادل الخبرات الإدارية والفنية وبين البلدين وتنظيم سباقات مشتركة ومشاركة فرسان البلدين في السباقات التي تقام في كلا البلدين فضلاً عن المشاركة في الدورات التدريبية التي تقام في كلا البلدين. كما تم مناقشة تعزيز الاتفاقية بين البحرين والإمارات والمتعلقة بشحن الخيول بين البلدين والاتفاق على توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الإمارات والبحرين في إطار مواصلة النهوض برياضة الفروسية والخيل في البلدين.

تطوير

من جانبه، أكد سعيد الطاير أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص الإمارات كل الحرص على تطوير منظومة التعاون والتلاقي بين الإمارات ومملكة البحرين في مجال رياضات الخيل ورعايتها، معرباً عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في مجال رعاية سباقات الخيل والاهتمام بالخيل في مملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد اهتمامه بالسير على نهج والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في الارتقاء برياضة الخيل في البحرين والمحافظة عليها باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخ البحرين العريق.

وأشار الطاير إلى أن الإمارات تمتلك تجربة رائدة في مجال الخيل، كما أن البحرين تمتلك تجربة رائدة أيضاً والتعاون بين التجربتين سيعطي البلدين قوة كبيرة في مجال رياضات الخيل ورعايتها، كما أن هذا التعاون سيمهد الطريق إلى بناء قوة وتحالف رياضي في مجال الخيل سيسهم في الارتقاء بكل منظومة الخيل ورعايتها في كلا البلدين.

مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها رياضة الخيل في مملكة البحرين بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي وفر كل أسباب التطوير والارتقاء بهذه الرياضة ومنتسبيها وصولاً إلى تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الصعد.

تعاون

كما أكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حرصه دوماً على تقوية العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات بما فيها مجال رياضات الخيل ورعايتها وتحقيق قدر كبير من التعاون بين البلدين لتقديم مبادرات مشتركة للارتقاء برياضات الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يثمنه غالياً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث ساهمت مبادرات وخبرات «فارس العرب» في تطوير فروسية الإمارات وجعلها رقماً صعباً في مختلف البطولات الفنية واحتضان المسابقات العالمية الكبرى.

ولفت إلى إن رياضة الفروسية في مملكة البحرين والإمارات تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من التطور والنماء في مختلف منظومتها الإدارية والفنية، الأمر الذي يؤكده ما تحقق للبلدين من إنجازات كبيرة ومراكز متقدمة في مختلف البطولات الإقليمية والعالمية وصعود أبطال البلدين وفرسانهم على منصات التتويج

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