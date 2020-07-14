إسطبلات M7 تتألق في أول مشاركة دولية بفرنسا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تألقت إسطبلات M7 للقدرة في أول مشاركة خارجية لها على مستوى السباقات الدولية بفرنسا لمسافة 100 كلم، وحققت M7 اللقب في السباق الذي أقيم أول من أمس بواسطة الفارسة الإسبانية البا الفاريز، ممتطية صهوة «شفيق دي ماندير» لتعلن تفوق M7 بانتزاع المركز الأول عن جدارة رغم المنافسة الشرسة من أصحاب الأرض، حيث جاءت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية مونتاغني جوليا على صهوة «لوانا»، واحتلت المركز الثالث الفارسة الفرنسية بيتنفيلد كينزا على صهوة «باكاردي فيلي».

وأعرب المدرب محمد السبوسي عن سعادته بالفوز الذي حققته إسطبلات M7 في أول مشاركة على المستوى الخارجي والدولي في فرنسا، وقال إن الانتصارات ليست بغريبة على الإسطبل الذي يحظى بمتابعة واهتمام من مالكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي عودنا دائماً على البحث عن المركز الأول وعدم التنازل عن الرقم «1» في شتى المجالات والبطولات، مؤكداً أن توجيهات سموه وراء الإنجازات والريادة لفرسان الإمارات وخيول الدولة في مختلف ميادين الفروسية في العالم.

وأضاف السبوسي لـ «البيان الرياضي» إن المشاركة الدولية في فرنسا، تهدف أيضاً إلى تجربة الخيول والاطمئنان على مستوى جاهزيته لاختيار الأفضل منها استعداداً للموسم المحلي الحافل بالعديد من السباقات والبطولات أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وكأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكأس اليوم الوطني.

وكشف السبوسي عن تطلعهم للمشاركة في عدد من السباقات الأوروبية القادمة خلال الموسم الأوروبي والدفع بخيول M7 المتواجدة في فرنسا بمزيد من المنافسات التي تتطلع من خلالها إسطبلات M7 إلى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات.

التزام

وقال السبوسي إن الوضع الحالي والأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تتطلب التعايش معه بشرط التعامل بحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي العالمي عبر اتباع الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية، وحرصوا على استثمار الفرصة والمشاركة في السباقات الدولية الخارجية والتي تشهد حضوراً من مختلف الدولة.

مؤكداً حرصهم على تحقيق مزيد من الانتصارات تعزز من رصيد رياضة الإمارات عموماً والفروسية على وجه الخصوص في مختلف الميادين.وتمنى السبوسي في ختام حديثه التوفيق لجميع إسطبلات الدولة، وأن يكون الموسم المقبل ناجحاً بامتياز رغم الظروف والأوضاع الحالية والآثار الناجمة عن «كوفيد 19».

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