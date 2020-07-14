إنتاج مربط دبي يخطف الأنظار بـ«ستروخن الدولية»

المصدر: ستروخن - البيان الرياضي

لمع إنتاج مربط دبي للخيول العربية في منافسات ونهائيات بطولة ستروخن الدولية لجمال الخيل العربية 2020، التي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، في مدينة ستروخن الألمانية، وذلك بإحرازه عدداً من المراكز الذهبية، وتعميق الحضور النوعي للفحل الإنتاجي المعاصر إف إيه إل رشيم، بوصفه علامة عالمية متميزة، نقلت نجاحات وأمجاد مربط دبي إلى العالم.

العلامة الإنتاجية العالمية لمربط دبي وأيقونته النوعية إف إيه إل رشيم كان الأبرز في التعبير عن القوة الإنتاجية للمربط، ودوره الطلائعي في تطوير الخيل العربي الأصيل، وذلك في ما شهدته بطولة ستروخن من تألق لافت لإنتاج الفحل المتميز، كانت حصيلته ثلاث ميداليات، ذهبية واحدة من نصيب مربط دانبيوس من رومانيا مع الفلو رشيد دي إيه، واثنتان من نصيب مربط أبها من دولة الكويت مع كل من المهرة دي رفا والفحل دي كحيل من الفرس دي مودة، بالإضافة إلى فضية من نصيب مربط دبي مع المهرة دي عجيبة من الفرس العالمية دي عجايب.

أسطورة

الحضور الإنتاجي لمربط دبي بعلامة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، حضور لم يتوقف عن العطاء بكرم لافت منذ سنوات؛ فقد استطاع أن يغزو العالم بصناعة بطولات لعدد هائل من الخيول، كان أبرزها بطل العالم مرتين الفحل دي سراج.

وكان مربط دبي قد سجل مع إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم فوزاً كاسحاً في نسخة العام الماضي من بطولة ستروخن الدولية، عندما أحرز أغلب المراكز الأولى .

وشملت كوكبة إنتاج الفحل «رشيم» المهر الذهبي بطل بطولة دبي الدولية «دي شيماز»، والمهرة الذهبية دي شعلة المملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والمهر دي ابن رشيم المملوك لمربط جي إيه إريبيان اليوناني، والمهرة دي سينية صاحبة لقب أفضل حركة خيل بين المهرات المتنافسة.

تميز

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج الجيدة، التي حققها إنتاج مربط دبي في بطولة ستروخن الدولية، وذلك ما ينسجم مع الأهداف السامية، التي سطرها مربط دبي منذ تأسيسه. وقال التوحيدي: تطوير وخدمة الخيل العربي وانتشاره خارج أسوار المربط وخارج الإمارات كان أبرز التحديات. و

قد أكدت البطولة نجاحنا في تحقيق الهدف، ولذلك فنحن سعداء بأن نتقاسم النجاح ومجد الخيل العربية وتألقها مع غيرنا من مرابط العالم. ولا شك في أن الفحل إف إيه إل رشيم يظل جسراً عالمياً بإنتاج متميز استطاع أن يحقق أهدافاً سامية في تطوير الخيل العربية، ضمن رؤية نبيلة قام على أساسها مربط دبي.

علامة

من جهته أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن تألق إنتاج مربط دبي للخيول العربية في بطولة ستروخن الدولية يؤكد القوة الإنتاجية للمربط عالمياً، لا سيما مع الحضور النوعي للفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم، الذي أصبح الرقم واحد في غزارة إنتاج الخيل العربي الأصيل الأجمل.

وقال المرزوقي: أثبت إنتاج مربط دبي في البطولة مجدداً قيادته الإنتاجية، وأنه خيار سديد أمام مرابط العالم المعنية بتطوير الخيل العربية الأصيلة، خيار ترجحه باستمرار الإنجازات التي حققتها مرابط محلية وإقليمية ودولية استفادت من العلامة الإنتاجية المتميزة لمربط دبي.

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