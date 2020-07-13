رباعية لجودلفين في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها على المضامير العالمية، محققة رباعية مستحقة على مضمار «دوفيل» في فرنسا.

وكان النجم «بيناتوبو» على الموعد، والذي عاد إلى سكة الانتصارات وتوج بلقب «بري جان برات» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.23.03، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لوبي فرنانديز»، بقيادة الفارس ايوريتز منديزابال وإشراف المدرب آيدين اوبراين.

كما ظفر «رويال كروسيد» بلقب «بري دي ريس اورانجيس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.10.32 دقيقة وبفارق طول وربع الطول.

وحقق «إيرث لايت» أول انتصاراته هذا العام إذ توج بلقب «بري كستنا» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.10.29 دقيقة .

واقتنصت «الثقة» لقب «بري اماندين» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.24.47 دقيقة.

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