خماسية لخيول الإمارات في ختام «جولاي كب»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

حققت خيول الإمارات، خماسية مميزة في اليوم الختامي لمهرجان «جولاي كب»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، أمس، منها ثلاثية لخيول جودلفين، التي وصل عدد انتصاراتها العالمية خلال العام الحالي، إلى 302 انتصار.

وظفر «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، بلقب «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بينما حققت «ويندج دانس» لجودلفين، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما اقتنصت «سنتج بيوتي» لجودلفين، لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

كما حقق «متخيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط «بنبري كب» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما ظفر «كونتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الأول لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

وفي باقي أشواط السباق، حقق «أوكستد»، لقب «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى.

وعلى مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ثنائية، عبر «محاذر»، الذي توج بلقب «سمر مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ماركوس تريجوينغ، فيما ظفرت «منابت» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب وليام هاجس.

من جهة أخرى، تشارك اليوم خيول الإمارات في سباق «بري جان برات» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، والذي سيقام على مضمار «دوفيل» في فرنسا، بمشاركة 11 خيلاً.

وسيسعى «بيناتوبو» لجودلفين، للعودة إلى سكة الانتصارات، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما سيشارك أيضاً في السباق «ويل أوف ويزدوم» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي و«ملثم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف روجر فاريان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز