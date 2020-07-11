كورونا لم يحرم إليزابيث الثانية من هوايتها المفضلة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حرم وباء كورونا الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث من حضور السباقات الكلاسيكية هذا العام، إلا أنه لم يحرمها من متابعة هوايتها المفضلة على شاشات التلفاز .

هذا ما أكده جون وارن مستشارة الملكة لشؤون السباقات في حديث مع قناة " أي تي في " البريطانية قائلا : ( جلالتها تستمتع بقراءة تحليلات السباقات التي تنشرها صحيفة " ريسنج بوست " المتخصصة في سباقات الخيول ، وكذلك متابعة السباقات عبر التلفاز ) .

وأضاف قائلا : ( هذه الأمور ساعدتها فعلا خلال هذه الاوقات ، وكذلك أتاحت لها فرصة الإستمتاع بما تحبه وهي مشاهدة سباقات الخيول ) .

وكانت خيول الملكة إليزابيث الثانية قد قدمت أداء مميزا منذ عودة السباقات في إنجلترا الشهر الماضي، أبرزهم " تاكتيكال " الذي حقق عدد من الإنتصارات القوية كان آخرها الفوز بلقب " تاترسالس جولاي ستيكس" لمسافة 1200 متر " الفئة الثانية" على مضمار " نيوماركت " .

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