كورونا لم يحرم إليزابيث الثانية من هوايتها المفضلة

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
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حرم  وباء كورونا الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث من حضور السباقات الكلاسيكية  هذا العام، إلا أنه لم يحرمها من  متابعة هوايتها المفضلة  على شاشات التلفاز .

هذا ما أكده جون وارن مستشارة الملكة لشؤون السباقات في حديث مع قناة " أي تي في " البريطانية قائلا : ( جلالتها تستمتع  بقراءة تحليلات السباقات التي تنشرها صحيفة " ريسنج بوست " المتخصصة في سباقات الخيول ، وكذلك متابعة السباقات عبر التلفاز ) .

وأضاف قائلا : ( هذه الأمور ساعدتها فعلا خلال هذه الاوقات ، وكذلك أتاحت لها فرصة الإستمتاع بما تحبه وهي مشاهدة سباقات الخيول ) .

وكانت خيول الملكة إليزابيث الثانية قد قدمت أداء مميزا منذ عودة السباقات في إنجلترا الشهر الماضي، أبرزهم " تاكتيكال " الذي حقق عدد من الإنتصارات القوية كان آخرها الفوز بلقب " تاترسالس جولاي ستيكس"  لمسافة 1200 متر " الفئة الثانية" على مضمار " نيوماركت " .

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  • الملكة إليزابيث الثانية،
  • ملكة بريطانيا
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