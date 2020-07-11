المهرة «نزيف» لحمدان بن راشد بطلة «فالماوث ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات انتصاراتها المدوية في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب»، والذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، أمس، محققة خماسية مميزة.

وجاءت الانتصارات عبر المهرة «نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي ظفرت بلقب «تاترسالس فالماوث ستيكس»، فيما حقق «وايز جلوري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الأول.

كما اقتنص «يوث أسبريت» لأحمد الشيخ لقب الشوط الثالث، فيما ذهب لقب الشوط السادس لـ«كيب كوست» لمالكه علي سعيد بالحب، بينما حقق «زعبيل شامبيون» لجابر عبد الله لقب الشوط السابع.

«نزيف» تتألق مجدداً

تألقت «نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على المضامير الإنجليزية، باقتناصها لقب الشوط الرئيسي «تاترسالس فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلة زمناً قدره 1.40.14 دقيقة وبفارق رقبة عن «بليزدون بروك» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وحلت في المركز الثالث «تيربيلام» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غوسدن.

«وايز جلوري» نجم الافتتاح

وظفر «وايز جلوري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط الأول لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 2.36.94 دقيقة وبفارق رأس عن «سبكترم أوف لايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحقق «يوث أسبريت» لأحمد الشيخ لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلاً زمناً قدره 1.25.86 دقيقة وبفارق طول عن «مجيكال لاند» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «نيفل كراون» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما ظفر «كيب كوست» لمالكه علي سعيد بالحب بلقب الشوط السادس لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون مسجلاً زمناً قدره 2.58.20 دقيقة وبفارق نصف طول عن «غوست ووتش» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«زعبيل شامبيون» يظفر بالسابع

واقتنص «زعبيل شامبيون» لجابر عبد الله لقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب مارك جونستون مسجلاً زمناً قدره 2.04.84 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «مان أوف ذا نايت» لسعيد بن منانة. وحل في المركز الثالث «أش أم أس برزدنت» بقيادة الفارسة جورجيا دوبي وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون. وحلت في المركز الثالث «سانتوشا» بقيادة الفارس توماس جريتريكس وإشراف المدرب ديفيد لوغنان.

دوقة كامبريدج

في باقي أشواط السباق، اقتنصت «داندالا» لقب «دوقة كامبريدج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس بين كيرتس وإشراف المدرب كارل بيرك مسجلة زمناً قدره 1.11.93 دقيقة وبفارق رأس عن «فيف روفر» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

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