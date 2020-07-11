«خادم» يطارد لقب «جولاي كب ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يختتم مهرجان «جولاي كب» عصر اليوم بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية. ويعد شوط «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى الأبرز في سباق اليوم، بمشاركة 13 خيلاً أبرزهم ممثل الإمارات «خادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز.

كما يشهد السباق مشاركة «جولدن هورد» لـ«المحمدية للسباقات» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب كلايف كوكس والذي يعد المرشح الأول لنيل اللقب بعد الانتصار الكبير الذي حققه في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي عندما نال لقب «كومنولث كب»، إضافة إلى مشاركة «اكويلاترال» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلز هيلز، و«سكيبتيكال» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب دينيس جيرارد هوجان.

سيوبراتيف ستيكس

وستكون الأنظار متجهة أيضاً إلى شوط «سيوبراتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية بمشاركة 10 خيول أبرزهم «ماستر أوف ذا سي» لجودلفين، ,«ميامي جوي» لسعيد الطاير، و«كينج زين» لجابر عبدالله.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 2400 متر مشاركة 9 خيول أبرزهم «يوري جاجارين» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون جوسدن، و«كونتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر 6 مهرات أبرزهن 3 مهرات تمثل جودلفين وهن «دانيلوفا»، و«ناش ناشا»، و«ويندج دانس».

ويشهد الشوط الثالث 15 خيلاً منها 5 خيول لجودلفين أبرزهم «ويروي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، «فيتوريا لايت» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ديكليرج لوف» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نيجر لوفر» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «سنتج بيوتي».

كما يشارك في الشوط «المطهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر 12 خيلاً أبرزهم «ليزر شو» لجودلفين، و«آيسترن وورلد» لجودلفين، و«فينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم . يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر مشاركة 11 مهرة أبرزهن «سبرنج أوف لوف» لجودلفين، و«نسايم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

الشوط الختامي

يشارك في الشوط الثامن والختامي للمهرجان لمسافة 1400 متر 20 خيلاً منها 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وهم «بلون باي ويند» بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب مارك جونستون، «فالى أوف كينت» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، «كارد شارب» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما يشارك في الشوط أيضاً اثنان من خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهما «متخيل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«متماسك» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب روجر فاريان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز