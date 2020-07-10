رباعية لخيول الإمارات في المضامير الإنجليزية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات رباعية قوية على المضامير الإنجليزية أمس، ففي مضمار «نيوماركت» العريق خطف «السهيل» لجودلفين و«العاصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الأضواء في افتتاحية مهرجان «جولاي كب»، فيما تألق كل من «بلاك قزوين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم و«كيب كافالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم على مضمار «يورك».

كما حقق «شيرد سينس» لجودلفين لقب «إنديانا داربي» في الولايات المتحدة الأمريكية.

نجم «بحرين انترناشونال»

ظفر «السهيل» لجودلفين بلقب «بحرين انترناشونال سير هنري سيسل ستيكس» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي

واقتنص «العاصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمنا قدره 2.44.92 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دون رايزنيج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وجاء ثالثاً «الدبران» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط اليوم الأول للمهرجان، حقق «تاكتيكال» «للملكة إليزابيث الثانية لقب سباق «تاترسالس جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بفارق طول وربع الطول عن «يا زمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

كما ظفرت «ديم ماليوت» بلقب «برنسيس أوف ويلز تاترسالس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بفارق طولين وربع الطول عن «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانيغ وإشراف المدرب مارك جونستون.

ثنائية مميزة

وعلى مضمار «يورك» العريق في إنجلترا، حققت خيول الإمارات ثنائية مميزة، عبر «بلاك قزوين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الذي حقق لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

وظفر «كيب كافالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 2100 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

دانتي ستيكس

واقتنص «ثنديروس» لقب سباق «البسطي إيكوي ورلد دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، كما حققت «روز أوف كيلدير» لقب سباق «تاترسالس مسيدوريا ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة».

انتصار في أمريكا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حقق «شيرد سينس» لجودلفين لقب «إنديانا داربي» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» والذي أقيم على مضمار «إنديانا جراند» بقيادة الفارس فلورنت جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس بفارق 3 أطوال عن «ميجور فيد» بقيادة الفارس جيمس جراهام وإشراف المدرب جريجوري فولي.

وحصل البطل على 20 نقطة مؤهلة لسباق «ديربي كنتاكي» العريق والذي سيقام شهر سبتمبر.

وقال المدرب براد كوكس: «شيرد سينس» جواد رائع، وسبق لي وجيمي بيل أن تحدثنا عن ديربي كنتاكي أكثر من مرة، وأن مسافة الميل وربع الميل ستكون ملائمة له، ولكن الأمر متروك لفريق جودلفين، وهو جواد مقاتل يقدم أفضل أدائه على الأرضية الرملية الجافة.

وأضاف: «ما زال هناك القليل من السباقات المتبقية لاكتساب نقاط مؤهلة للديربي، وسننظر في حالته عقب هذا السباق، ومن ثم نضع خطة لبقية العام».

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