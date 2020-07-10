«تيربيلام» و«نزيف» تطمحان إلى التألق في «فالماوث ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تخوض خيول الإمارات التحدي في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب» بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا. ويشهد الشوط الرئيسي «تاترسالس فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات والذي يدخل ضمن سلسلة البطولات البريطانية للخيول.

وتمثل خيول الإمارات في الشوط «تيربيلام» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غوسدن، و«نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، و«آندر ذا ستارز» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

وقال جون غوسدن: «أظهرت «تريبيلام» حسن طبعها في رويال آسكوت، ويفترض أن تكون لديها فرصة كبيرة في الفوز في سباق حصري للمهرات».

دوشيس أوف كامبريدج

ويعتبر شوط «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، من بين أقوى الأشواط، ويشهد مشاركة 10 مهرات أبرزها «هلا هلا هلا» لسلطان علي السبوسي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 2400 متر مشاركة 7 خيول أبرزها «سبكترم أوف لايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جراند بازار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«وايز جلوري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر 11 خيلاً منها 3 خيول تمثل جودلفين وهي «مجيكال لاند» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نيفل كراون» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جبر» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما يشارك في الشوط أيضاً «يوث أسبريت» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب اندرو بالدينغ، و«ذا أتورني» لزياد كلداري.

17 خيلاً

ويشهد الشوط السادس لمسافة 2800 متر مشاركة 17 خيلاً منها 3 خيول لجودلفين أبرزها «دبي فيوتشر»، و«دبي هورايزون»، و«غوست ووتش».

كما يشارك في الشوط أيضاً «ستار أوف ذا إيست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كينجز أدفايس» لسعيد جابر.

ويشارك في الشوط السابع لمسافة 2000 متر 13 خيلاً أبرزها «جلوبال ستورم» و«الميسان» لجودلفين، و«اوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«لفراز» المملوك أيضاً لسموه.

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