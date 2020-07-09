نفوق المهر "كورتو" لجودلفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فريق جودلفين اليوم عن نفوق " كورتو " الفائز بسباق ناشونال ستيكس ج1 في 2018 بعد تعرضه لإصابة مميتة خلال تدريب روتيني في مولتون بادوكس بإنجلترا .

لم يخسر "كورتو" في ثلاث مشاركات في عمر السنتين، حيث فاز في أول مشاركة في نيوماركت (جولاي كورس) في يونيو قبل ان يعود الى نفس المضمار في الشهر التالي للفوز بسباق سوبرلاتيف ستيكس ج2، ثم أنهى موسمه بفوز رائع في ذي كرا.

وقال مدربه شارلي ابلبي: "كورتو" كان مهراً موهوباً للغاية وقدّم عرضاً متميزاً للغاية لدى فوزه في ناشونال ستيكس.

واضاف قائلا : "من المؤسف حقاً عدم رؤيته في مضامير السباقات مرة أخرى، وسيكون رحيله محزناً للفريق في مولتون بادوكس."

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