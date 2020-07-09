خيول الإمارات تطارد «الناموس» في«جولاي كب» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق عصر اليوم بتوقيت الإمارات مهرجان «جولاي كب» للخيول والذي سيقام على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا ويستمر لغاية بعد غد بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

ويشهد اليوم إقامة 8 أشواط مثيرة، أبرزها شوط «برنسيس أوف ويلز تاترسالز ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 8 خيول أبرزهم: «اولد بيرشان» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كوميونيكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانيغ وإشراف المدرب مارك جونستون، «انبهار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

تاترسالز جولاي ستيكس

سيشهد شوط «تاترسالز جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» مشاركة 10 خيول أبرزها: «قادر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، «يا زمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «فيكتوري هاي لايتس» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

«بحرين تروفي»

تشارك 9 خيول في شوط «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر «الفئة الثالثة» أبرزها «الدبران» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «العاصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

«دانتي ستيكس»

على جانب آخر، ينطلق اليوم على مضمار «يورك» العريق في إنجلترا سباق «البسطي إيكوي وورلد دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 6 خيول أبرزها «إينسيفر» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، «المظاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «خوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب كيفين ريان.

وعلى ذات المضمار أيضاً، يقام سباق «تاترسالز ميسدورا ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 8 مهرات أبرزها «دبي لاف» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «ليك لوسيرن» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن، «بارق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب وليام هاجس.

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