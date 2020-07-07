«صياد» بطل الجولة 12 لـ«الوثبة» بفرنسا

المصدر: (بومبادور- البيان الرياضي)

خطف المهر «صياد»، بقيادة الفارسة لوري فولارد، لقب الجولة الثانية عشرة، لكأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار بومبادور الفرنسي.

ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتصدر «صياد» السباق البالغ طوله 1200م، مسجلاً زمناً وقدره 1:23:60 دقيقة، بعد تنافس مثير في عمق المستقيم، بفارق طولين عن المهرة «زولفا» ابنة «رباح دو كارير»، لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف دي موريسون، وبقيادة مكسيم فولون، فيما حل ثالثاً، «راحي» لعلي حداد، بقيادة جاري سانشيز.

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