«مربط دبي» أفضل مربٍّ في «منتون»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

منحت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، مربط دبي للخيول العربية، لقب «أفضل مربيّ» في نسخة 2020، التي اختتمت فعالياتها، مساء أول من أمس، بمدينة منتون الفرنسية، وحقق مربط دبي اللقب المشرف، بعد ما أكد إنتاجه المحلي، حضوراً لافتاً ترجم قوته الإنتاجية النوعية، وبصمة صناعته المتميزة في تطوير الخيل العربية.

كما تمكن مربط دبي من أن يقتنص لنفسه ميداليتين فضيتين، بإنتاجه الجديد الواعد من الفحل العالمي «إكساليبور إي إيه»، وأن يسجل لعلامته وهويته بصمة في البطولة، وذلك مع المهر «دي فنان»، والمهرة «دي جهراء».

بصمة

وسجلت القوة الإنتاجية لمربط دبي، بصمتها الذهبية، بإحراز المهر «دي مزيان» ذهبية المهور، وهو ملك محمد الشيخ سليمان، ومن إنتاج مربط دبي من الفحل إف إيه إل رشيم، والفرس دي مزايا، وكان المهر دي مزيان قد أحرز اللقب الذهبي مع مربط دبي في البطولة نفسها العام الماضي، وأمعن الفحل إف إيه إل رشيم في حضوره بنيل إنتاجه ميدالية برونزية مع المهر «برواز البستان» لمربط زيلر، وأضفى إنتاج الفحل دي سراج، أحد الأعمدة الإنتاجية لمربط دبي، حضوراً لافتاً من خلال برونزية المهر «ورد البداير» لمربط البداير، المملوك للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

تاريخ

لا تزال بطولة منتون الدولية تحفظ لمربط دبي مركزه الأول في تاريخها، ففي نسخة العام الماضي 2019، تربع مربط دبي على قمة البطولة بالمركز الأول، بذهبيتين وفضية، ولقب أفضل مزرعة أو مربط لإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة، وكان أبرز إنجازات المربط في تاريخ تلك البطولة، ما حققه في نسخة العام 2016 عندما فازت خيوله بثلاث ميداليات ذهبية لكل من بطل العالم «دي سراج»، وبطلة العالم «دي عجايب» و«إلي فلامينكا»، فضلاً عن ميدالية برونزية للمهرة «دي جواهر».

طفرة

وثمن المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، نتائج بطولة منتون الدولية 2020، وما سجلته من نجاح للإنتاج المحلي للمربط بوجه خاص، ومن تطور لصناعة الخيل العربية بوجه عام، وقال:

«سعداء بما حققه إنتاج مربط دبي، لقد أطلقنا تجربة إنتاجية محلية من الفحل «إكساليبور» في مشاركة حصرية بالبطولة، تكللت بلقبين ثمينين، وكان لحضور علامتنا الإنتاجية تميز منحنا لقب أفضل مربيّ، ومنح عدداً من المرابط ألقاباً نفيسة، أكدت القوة الإنتاجية للمربط، ونحن سعداء لمساهمتنا المؤثرة في بناء طفرة عالمية جديدة ومتقدمة في تطور الخيل العربية».

محطة

بدوره، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بنتائج البطولة التي وصفها بالقوية، منوهاً بالدور البارز لمربط دبي ومرابط دولة الإمارات في تطوير الخيل العربية. وقال المرزوقي: «أبرزت البطولة الدور المتميز لمربط دبي في تطوير الإنتاج العالمي، وتداول نجاح هذا الإنتاج بين مرابط الإمارات، التي احتلت الصدارة. إنها محطة جديدة في مسيرة مستمرة في صناعة الخيل العربية، والقادم أجمل».

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