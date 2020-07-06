"مشرف" يتوج بطلاً لـ "الديربي الفرنسي"

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر " مشرف " للأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل آل سعود بلقب " الديربي الفرنسي " لمسافة 2100 متر " الفئة الأولى " و الذي أقيم مضمار " شانتيه " في فرنسا، بقيادة الفارس أورتيز مينديزابل وإشراف المدرب جون غوسدن مسجلا زمنا قدره 2.04.01 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن " ذا صميت " بقيادة الفارس فنسنت شيميناو وإشراف المدرب هنري أليكس بانتال .

"وحل ثالثا فيكتور لودورم" لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر .

ومن جانب آخر حققت "فانسي بلو" لقب " الأوكس الفرنسي " لمسافة 2100 متر " الفئة الاولى " والمخصص للمهرات بقيادة الفارس بيير بودوت وإشراف المدرب دوناكا أوبراين مسجلة زمنا قدره 2.05.46 دقيقة وبفارق رقبة عن " ألباين ستار " بقيادة الفارس ستيفان باسكويه وإشراف المدربة جيسيكا هارينغتون .

وحلت في المركز الثالث " بيسفول " بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

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