حمدان بن محمد يحتفي بانتصار «غياث» في «كورال إكليبس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإنجاز العالمي الكبير الذي حققه «غياث» لجودلفين الذي توج بطلاً لسباق «كورال اكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم على مضمار «سانداون» في إنجلترا يوم أمس، ونشر سموه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكتب سموه عبارة «أمام الفوز»، كما نشر سموه صورة البطل «غياث» لجودلفين الذي توج بلقب السباق بجدارة.

وكان «غياث» لجودلفين قد أضاف إنجازاً لخيول الإمارت وتُوج بلقب «كورال اكليبس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلا زمنا قدره 2.04.48 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن المرشحة الأولى «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

وتقدم شارلي آبلبي بخالص التهاني والتبريكات إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفريق جودلفين على الإنجاز العالمي الجديد لـ«غياث».

وعن الخطط المقبلة، أكد آبلبي بأن هناك احتمالية لمشاركة البطل في سباق «جودمونت انترناشونال» في مضمار «يورك»، فاتحاً المجال لعودته مرة أخرى إلى «الآرك الفرنسي».

وفي باقي الأشوط ، حقق «ماجني كورس» لجودلفين لقب «كورال جالا ستيكس» لمسافة 2000 متر، فيما حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثنائية في السباق عبر «منتظم» الذي توج بلقب «كورال شالانج» لمسافة 1600 متر، و«أشاسي» نجم الشوط الختامي لمسافة 1400 متر.

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