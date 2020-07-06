«إماراتي والأمين» يستهدفان كأس «الوثبة»

المصدر: بلجيكا- البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يشهد مضمار وارجيم البلجيكي الجولة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، ويبحث عن لقب الجولة المرشح الأول «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وينافسه رفيقه في الإسطبل «الأمين».

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