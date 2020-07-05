ثلاثية لخيول الإمارات في «الديربي الإنجليزي»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

حققت خيول الإمارات، ثلاثية قوية في يوم «الديربي الإنجليزي»، الذي أقيم يوم أمس، على مضمار «آبسوم» العريق في إنجلترا.

وجاءت انتصارات الإمارات، عبر «سمر رومانس» لجودلفين، التي ظفرت بلقب «برينسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، والمخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.44.71 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

واقتنص «تواصل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 1.09.73 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «مودرن نيوز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وحل ثالثاً «متزود» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وحقق «سكاي ديفندر» لحمد راشد بن غدير، لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.05.65 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بريث كوت»، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

ومن جانب آخر، فجر «سيربنتاين» مفاجأة من العيار الثقيل، بإحرازه لقب «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس اميت مكنمارا وإشراف المدرب آيدين أوبراين، فيما جاءت المفاجأة الثانية، عبر «خليفة سات» لمالكه أحمد الشيخ، الذي حل وصيفاً للسباق، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وكما كان متوقعاً، حققت «لاف» لقب «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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