«زولفا» تخوض تحدي كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: بومبادور- البيان الرياضي

تنافس المهرة «زولفا» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف دي موريسون، وبقيادة مكسيم فولون، في الجولة الـ 12 لكأس الوثبة ستاليونز، التي تقام اليوم، بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتواجه «زولفا» التحدي أمام 5 ذكور، أبرزهم «راحي» لعلي حداد، و«هوروس دو بوزولس» لمارسيل ميسي، و«وهيروس دو فيالتييه» لجان بيير رينال.

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