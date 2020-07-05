خيول الإمارات تخوض تحديات إنجلترا وفرنسا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تخوض خيول الإمارات سباقات من العيار الثقيل اليوم، على المضامير الإنجليزية والفرنسية، وستكون الأنظار متجهة نحو سباق «كورال اكليبس» لمسافة 2000 م «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «سانداون» في إنجلترا بمشاركة 7 من أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، وسيشهد السباق صراعاً مثيراً بين «غياث» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي الذي توج بطلاً لسباق «كورونيشن كب» في «نيوماركت» أوائل الشهر الماضي، والمرشحة الأولى «إنيبل» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، والتي سوف تدافع عن اللقب، الذي أحرزته العام الماضي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، وقال شارلي آبلبي: (سعدنا بسير تحضيرات «غياث» وباعتقادنا أن المنافسة على المسافة الأقصر البالغة 10 فيرلونغ تقع في نطاق قدراته تماماً وسبق له الفوز عليها في دبي قبل فوزه في كورونيشن كب، والخطة الموضوعة سلفاً تقتضي التوجه عقب فوزه الأخير إلى اكليبس).

وأضاف: (نكن جميعاً كل الاحترام للفرس إنيبل، وستكون مشاركتها الأولى في العام وهذا يعطينا قليلاً من الثقة بأن غياث سبق له خوض مشاركة في أوروبا، ولكننا نتحدث عن إنيبل، ولذلك لا يمكنني الوثوق بأن ذلك يشكل أفضلية أكبر من اللازم على الفرس إنيبل، وهو سباق كبير، وجميعنا يراها المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالسباق)، وفي ذات الحفل يشارك كروس كاونتر لجودلفين في شوط هنري الثاني ستيكس لمسافة 3200 م الفئة الثالثة بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما يشهد شوط كورال شارج لمسافة 1000م الفئة الثالثة مشاركة لازولي لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الصراع الفرنسي

وعلى جانب آخر، يستضيف مضمار شانتيه في فرنسا سباقي الديربي الفرنسي والأوكس الفرنسي بمشاركة أقوى الخيول العالمية، ويعد فيكتور لودورم لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر المرشح الأول لنيل لقب الديربي الفرنسي لمسافة 2100 م الفئة الأولى، وقال اندريه فابر: (فيكتور لودورم في جهوزية جيدة، وأنا مرتاح للغاية من حالته الراهنة، وأنا واثق بأن المسافة لن تكون عقبة أمامه، وهذا السباق كان هدفاً منذ مدة طويلة).

كما يمثل الإمارات في السباق «دان انتيلو» لجابر عبدالله بقيادة الفارس ثيو باشلوت وإشراف المدرب أندرياس شوتز، وفي شوط «الأوكس الفرنسي» لمسافة 2100 م «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات، تشارك «رابحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في هذا السباق بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيه.

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