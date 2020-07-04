انطلاقة «الديربي الإنجليزي» في «أبسوم» اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

يشهد مضمار «أبسوم» العريق بإنجلترا عصر اليوم انطلاقة سباقي «الديربي الإنجليزي» و«الأوكس الإنجليزي» بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

وكان من المفترض أن ينطلق الديربي في السادس من الشهر الماضي ولكن وباء كورونا دفع القائمين على السباق إلى تأجيله وإقامة السباقين في يوم واحد المرة الأولى في التاريخ.

وسمحت الهيئة البريطانية لسباق الخيل للملاك المشاركين بالوجود في سباق اليوم، فيما حذرت إدارة المضمار الجماهير من الاقتراب من مكان السباق.

ويتنافس 16 خيلاً على لقب «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» يتقدمهم المرشح الأول «إنغليش كينغ» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب إد ووكر، فيما يمثل الإمارات في هذا السباق «خليفة سات» لمالكه أحمد الشيخ بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وسيشهد سباق «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» مشاركة 8 مهرات وأبرزهن «لاف» بطلة سباق الـ«1000 جينيز الإنجليزي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«فرانكلي دارلينغ» بطلة «ريبلزديل ستيكس» بمهرجان «رويال آسكوت» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

«برينسيس اليزابيث ستيكس»

يتوقع أن يشهد شوط «برينسيس اليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» والمخصص للمهرات والأفراس، صراعاً شرساً بين 6 مهرات أبرزهن «سمر رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«فرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان، «كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

بقية الأشواط

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1200 متر مشاركة 5 خيول أبرزهم «مودرن نيوز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«متزود» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، و«تواصل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب أوين بوروز.

مشاركة

ويشارك في الشوط الثاني «إنفيستك ساري ستيكس» لمسافة 1400 متر 6 خيول أبرزهم «فالي أوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون، «دارك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن.

«ديزرت آيكون»

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 2000 متر مشاركة 16 خيلاً أبرزهم «ديزرت آيكون» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

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خيلاً تتنافس على لقب «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»

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مهرات تشارك في سباق «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»

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