إلغاء مونديال الخيول الصغيرة للقدرة

أعلن الاتحاد الإسباني رسمياً إلغاء بطولة أوروبا للشباب والناشئين للقدرة وبطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة من عمر 7 سنوات، واللتان كان من المقرر إقامتهما في أسبانيا من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل بسبب الإجراءات العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما قرر مجلس الاتحاد الدولي للفروسية تخصيص تنظيم نسخة 2022 من البطولتين في إسبانيا.

وكان فرسان الإمارات فازوا ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في النسخة السابقة، كما احتفظوا بلقب المونديال في فئتي الفرق والفردي في السباق الذي أقيم في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا لمسافة 120 كلم، بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة، وتُوج سهيل الغيلاني بلقب مونديال الخيول الصغيرة العام الماضي.

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