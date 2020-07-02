إلغاء بطولة أوروبا للشباب والناشئين ومونديال الخيول الصغيرة للقدرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الإسباني رسميا عن إلغاء بطولة أوروبا للشباب و الناشئين و بطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة من عمر 7 سنوات، و التي كان من المقرر إقامتهما في أسبانيا في الفترة من 25 و حتى 27 من شهر سبتمبر 2020 بسبب تأثير الاغلاق والإجراءات العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

و جاء الإلغاء تماشياً مع قرار مجلس الاتحاد الدولي للفروسية الذي تم اتخاذه خلال المؤتمر المرئي الذي استمر ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، كما قرر الاتحاد الدولي للفروسية خلال الاجتماع تخصيص نسخة العام 2022 من هاتين البطولتين لإسبانيا لكن تاريخ الفعاليات لم يتم تأكيده بعد.

جدير بالذكر أن فرسان الإمارات قد فازوا ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في النسخة السابقة واحتفظوا بلقب المونديال في فئتي الفرق والفردي في السباق الذي أقيم في مدينة بيزا الايطالية بإقليم توسكانا لمسافة 120 كلم، بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة, كما توج الفارس سهيل الغيلاني بلقب مونديال الخيول الصغيرة للعام الماضي ممتطياً صهوة الفرس كاليا ديس سيغنيز.

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