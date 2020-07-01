مصير سباقات مضمار "ليستر" يتحدد الجمعة

المصدر: متابعة: خالد المهيري

أعلنت الهيئة البريطانية لسباق الخيل بأن القرار النهائي بشأن إقامة السباق المجدول يوم الثلاثاء المقبل على مضمار " ليستر" سوف يتم اتخاذه يوم الجمعة عقب التشاور مع الجهات الصحية في المدينة.

ويأتي هذا الإعلان، بعد الجدل الذي أثاره قرار الهيئة بالسماح لمضمار " ليستر " للخيول بتنظيم سباق الأمس على الرغم من إغلاق المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا مجددا، مما أدى إلى مقاطعة عدد من المدربين والعاملين احتجاجا على القرار الذي وصف بغير المنطقي.

ودافعت الهيئة اليوم عن قرارها مضيفة بأنه جاء عقب أخذ الضوء الأخضر مع الجهات المحلية والصحية في المدينة وفق البرتوكولات والقوانين المعمول بها خلال القترة الحالية.

وأضافت الهيئة بأن سباق الامس أقيم في ظروف مشابهة للسباقات التي أقيمت في بداية الشهر الماضي مع استئناف موسم السباقات البريطانية وفق المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنتها الحكومة.

وقالت الهيئة بأنهم مستمرون في الحوار مع السلطات المحلية بشأن أي تغييرات جديدة في المدينة ومدى تأثيرها على السباقات، إلا أن التركيز الحالي هو التأكد من تحقيق كافة الشروط والإجراءات الاحترازية لتحقيق أعلى درجات السلامة في المضمار.

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