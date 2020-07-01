26 بطولة يحتضنها «فروسية الشارقة»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكد سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، جهوزية واستعداد النادي للموسم الرياضي الجديد 2021/2020، وأكد تسخير البنية التحتية وجميع مرافق النادي وأجهزته الإدارية والفنية، لتنظيم واحتضان جميع بطولات الفروسية المحلية والخارجية والتي تصل بمجموعها لأكثر من 26 بطولة ممثلة في (السباقات، ومهرجانات عروض الجمال، قفز الحواجز) والتي تأتي ضمن أجندة الجهات العليا المسؤولة عن رياضة الآباء والأجداد، هذا إضافة لتنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة برياضة الفروسية المحلية والدولية.

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