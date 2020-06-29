279 فوزاً لخيول جودلفين حول العالم في 2020

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين، إنجازاتها القوية على المضامير العالمية، وارتفع رصيد الفريق إلى 279 انتصاراً منذ بداية العام الحالي، وفي مضمار «سانت كلاود» بفرنسا، تمكن «بيرشان كينغ» من الظفر بلقب «بري دو موغويه» لمسافة 1600 متر، «الفئة الثانية» بقيادة الفارس بيير شارل بودو وإشراف أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.39.09 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «بريترفيل»، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب باسكال باري.

وعلى مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا، وبعد الرباعية التي حققها «الإسطبل الأزرق» هناك أول من أمس، ظفر «آيسترن وورلد» بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وحققت «بوبليزم» لقب سباق المبتدئات لمسافة 1400 متر، والذي أقيم على مضمار «هانشين» في اليابان، بقيادة الفارس يويتشي فوكوناجا وإشراف المدرب ميتسوغو كون.

من جانب آخر، ظفر «حوام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب «شامبيونز شالانج» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «ترفونتين» بجنوب أفريقيا، بقيادة الفارس كالان موري وإشراف المدرب مايك دي كوك.

وعلى مضمار «وندسور» في بريطانيا، حققت «بارق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما توج «ربرتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب وليام هاجس.

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