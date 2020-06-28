عودة قريبة لملاك الخيول إلى المضامير البريطانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تحدثت تقارير صحفية اليوم عن نية هيئة سباقات الخيل البريطانية السماح للملاك بالعودة إلى مضامير السباقات اعتباراً من الأربعاء وفق ضوابط معينة.

وحتى الآن لم تؤكد الهيئة رسمياً التقارير، إلا أنها أكدت أن عودة الملاك أولوية بالنسبة لهم خاصة عقب العودة الناجحة لسباقات الخيول أوائل الشهر الحالي والتي كانت قد توقفت بسبب وباء كورونا.

وقالت الهيئة إنها تعمل مع الجهات المختصة لتطوير نهج مرحلي لعودة الملاك إلى مضامير السباقات كجزء من المرحلة الثالثة من خطة الحكومة البريطانية لاستئناف الحياة الطبيعية، وأضافت الهيئة أنهم سيقومون بإعلان المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

وكانت إيرلندا قد أعلنت مؤخراً أنها ستسمح للملاك بالعودة إلى السباقات اعتباراً من 20 يوليو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز