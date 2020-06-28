«جودلفين» يطارد «الناموس» في فرنسا واليابان

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تستعد خيول جودلفين، لخوض عدد من السباقات المهمة اليوم في فرنسا واليابان، فعلى مضمار «سانت كلاود» بفرنسا، يخوض «أولد بيرشان»، غمار سباق «غران بري دو سانت كلاود»، لمسافة 2400 م «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي قال: (قضى «أولد بيرشان» شتاءً رائعاً في دبي، وسافر عدة مرات العام الماضي، وأداؤه في بريدرز كب، كان مخيباً للآمال، ولكنه كان في نهاية موسم طويل، وأسلوب السباق لم يناسبه، والآن، يبدو مكتمل النشاط لاستهلال موسم أوروبي، عسى أن يكون رائعاً في الصيف، ونشعر بارتياح من سير تحضيراته، وفيما إذا قدّم أداءه الأفضل، سيكون حاضراً في المنافسة بقوة).

كما يشارك «بيرشان كينغ» في سباق «بري دو موغويه» لمسافة 1600 م، «الفئة الثانية» بقيادة الفارس بيير شارل بودو وإشراف أندريه فابر.

التحدي الياباني

ومن جانب آخر، يشارك «أفريكان غولد»، في سباق «تكارازوكا كينين» لمسافة 2200 م «الفئة الأولى»، والذي سيقام على مضمار «هانشين» في اليابان، بقيادة الفارس كانيشيرو فوجي وإشراف المدرب ماساتو نيشيزونو، وقال هاري سويني رئيس جودلفين اليابان: (إنها مهمة صعبة في الواقع أمام «أفريكان غولد»، في تكارازوكا كينين، وأفضل نتيجة له في 17 مشاركة خاضها في سيرته، كانت المركز الثالث بسباق ج2، وبالتالي، ليس واقعياً أن يتوقع منه أن يكون منافساً قوياً، ومع ذلك، ومن خلال مشاركاته الأخيرة في سباقات الفئات، لم يخسر سوى بثلاثة أو أربعة أطوال عن الفائز، ولم يسبق له أن خرج بخسارة ثقيلة).

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