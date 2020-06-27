خيول الإمارات تواجه التحدي في المضامير العالمية اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تخوض خيول الإمارات غمار التحدي اليوم في عدد من المضامير العالمية، حيث يستضيف مضمار «نيو ماركت» العريق في بريطانيا سباق «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 9 خيول من بينها خيول الإمارات أبرزها «مبتسم» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «اون ذا وار باث» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فالي أوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، «يافطة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «ترجمان» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

صراع قوي

وينطلق اليوم سباق «سوق دبي الحرة الديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «كراه» في إيرلندا بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها المرشح الأول للقب «سانتياجو» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب آيدين أوبراين. وسيشهد السباق مشاركة خيول الإمارات في الأشواط المصاحبة للأمسية، ففي شوط «فنتيج كروب ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثالثة»، يشارك «تروساش» لجودلفين في السباق بقيادة الفارس كيفين مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر. كما يشارك «مصاحبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في شوط «سوق دبي الحرة ذا آيريش فيلج» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب كيفين برندرغاست.

التحدي الأمريكي

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في مضمار «تشرشل داونز» تشارك المهرة «ميشلين» لجودلفين في سباق «ريغريت ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جو برافو وإشراف المدرب مايكل ستيدام.

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