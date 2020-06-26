الجولة 11 لكأس الوثبة في بولندا غداً

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سلوسفيك بالعاصمة البولندية وارسو، غداً فعاليات الجولة الحادية عشرة، من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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