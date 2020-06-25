منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات الخيل 2020 - 2021

المصدر: دبي - خالد المهيري

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم 2020 –2021.

وصرّح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذا الصدد قائلاً: «نحن سعداء بإطلاق برنامج سباقات موسم 2020 - 2021، الذي يوفر للمدربين وعشاق الخيل موسماً متكاملاً على مضامير الدولة الخمسة». وأضاف سموّه: «عبر هذا البرنامج نوفر سباقات للخيول المحلية والدولية سواءً المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة» .

وتشرف هيئة الإمارات لسباق الخيل على الموسم الذي يتضمن 66 سباقاً ـ إذ يدشن مضمار العين سباقات الموسم يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر، في حين تنطلق أولى سباقات مضمار جبل علي يوم الجمعة 30 أكتوبر، تليها سباقات مضمار الشارقة لونجين يوم 31 أكتوبر ، كما يدشن مضمار ميدان أول سباقاته يوم 5 نوفمبر، ويبدأ موسم السباقات في مضمار العاصمة أبوظبي يوم 8 نوفمبر.

وسيتضمن الموسم الإماراتي 14 حفلا للسباقات في مضمار العين، 15 حفلا للسباقات في مضمار أبوظبي، و11 حفلا في مضمار جبل علي، و7 في مضمار الشارقة لونجين ، إضافةً إلى 19 حفلا للسباقات في مضمار ميدان.

كما سينطلق كرنفال كأس دبي العالمي يوم السابع من يناير 2021 ، فيما سيقام كأس دبي العالمي الحدث الأغلى في العالم يوم 27 مارس من العام المقبل .

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