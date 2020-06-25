"سبيس بلوز" لجودلفين بطل " بري دو لا بورت ميلو " في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حقق "سبيس بلوز" لجودلفين لقب سباق " بري دو لا بورت ميلو " لمسافة 1400 متر " الفئة الثالثة " والذي أقيم على مضمار " لونغشامب " في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 1.19.91 دقيقة و بفارق طول وربع الطول عن " دبي " لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب شارلي آبلبي .

وحل ثالثا " ستنج سبيريت " بقيادة الفارس ثيو باشلوت وإشراف المدرب فريدريك روسي .

وقال المدرب شارلي آبلبي : (عاد "سبيس بلوز" لسباقات الفئات بعد فوزه الجميل في سباق القوائم في هايدوك بارك وأظهر أداءً جيداً للغاية. تعد مسافة 7 فيرلونغ مثالية بالنسبة له، وتتمثل الخطة الآن في أن تتجه إلى غودوود في سباق لينوكس ستيكس ج2 في نهاية شهر يوليو ) .

وأضاف قائلا: (أظهر "دبي" اداءً قوياً في السباق ومن الممكن ان يشارك أيضاً في سباق لينوكس ستيكس ) .

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