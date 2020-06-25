«أسترال» بطل «بريميو» كأس الوثبة

المصدر: (روما- البيان الرياضي)

توج المهر «أسترال ديل سول» للنجيفي ريسنج، بطلاً لسباق الجولة العاشرة لـ«بيرميو» كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 11 ألف يورو، والذي احتضنه مضمار كابانيللي الإيطالي في العاصمة روما، أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة، من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وبقيادة الفارس الإيطالي انطونيو فريزو، وبإشراف اندو بوتي، حسم «استارل ديل سول» المنحدر من نسل «هلال الزمان»، اللقب لصالحه أمام المتحدي «كونان باي لولي».

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