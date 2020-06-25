تأجيل مونديال القدرة إلى مايو 2021

المصدر: دبي - علي الظاهري

أنهى الاتحاد الدولي للفروسية الجدل القائم حول موعد إقامة بطولة العالم للقدرة، التي كان مقرراً إقامتها في 5 سبتمبر المقبل بمدينة بيزا الإيطالية، وأعلن عن تأجيل المونديال إلى مايو من العام المقبل 2021، بسبب الظروف الراهنة الذي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد وما سيترتب من آثار قد تؤدي إلى صعوبة إقامة البطولة في موعدها.

وجاء صدور القرار خلال الاجتماع بين الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية الإيطالي المستضيف للبطولة.

وحسم الاتحاد الدولي الموقف النهائي رغم إعلان اللجنة المنظمة والاتحاد الإيطالي للفروسية مطلع الشهر الجاري عن إقامة البطولة في موعدها، ما أدى إلى تقديم العديد من الدول اعتراضاً ضد إقامة الحدث هذا العام ليعيد الاتحاد الدولي للفروسية النظر في قراءة المشهد قبل اتخاذ القرار الرسمي في ظل الأوضاع الحالية، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات والصعوبات في عملية نقل وشحن الخيول وصراع الوقت لإقامة سباقات تأهيلية للخيل.

قوانين جديدة

وجاء القرار على ضوء الاستبيان الذي قام به الاتحاد الدولي للفروسية للاتحادات الوطنية عن موقفها من تأجيل البطولة الذي أسفر عن موافقة 33 اتحاداً على التأجيل من جملة 34 اتحاداً وجهت لها الأسئلة. كما كشف الاتحاد الدولي للفروسية، أن التأهيل للمشاركة في البطولة سيكون وفق القوانين الجديدة التي تم تحديثها أخيراً بموجب المادة 836.

نهاية موسم

وأكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن تأجيل بطولة العالم للقدرة إلى عام 2021 تعتبر خطوة صائبة نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم، وما سيترتب من آثار بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أن الموعد الجديد لإقامة البطولة في أواخر شهر مايو المقبل سيكون بعد عيد الفطر مباشرة. وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، إن الموعد الجديد لبطولة العالم في مايو 2021 يتزامن مع نهاية موسم السباقات المحلي، ما سيعطي المجال لتعزيز تحضيراتنا للبطولة، لا سيما وأن السباقات التأهيلية ستقام خلال الموسم المحلي بالأنظمة والقوانين الجديدة، ما سيتيح الفرصة أمام الفرسان والمدربين للاستعداد بصورة أكبر للمشاركة.

مستوى مميز

كما بين المدير العام لنادي للفروسية، أن تأجيل بطولة العالم وإلغاء الموسم الأوروبي سيسهمان في تكثيف الاستعدادات من قبل الإسطبلات والفرسان والمدربين للموسم المحلي، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تغييرات على موعد انطلاقة الموسم المحلي، حيث سيتم إرسال جدول وبرنامج السباقات الخاص بمدينة دبي الدولية للقدرة في الشهر المقبل للاتحاد الإماراتي للفروسية بعد اعتماده، مؤكداً في الوقت ذاته أن مدينة دبي الدولية للقدرة واللجان كافة ستسخر جهودها لتجهيز الموسم الجديد بما يرتقي إلى المستوى المميز للسباقات كما اعتاد عليها الجميع، والجميع يعمل على قدم وساق.

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