«أديب» لأحمد بن راشد يتصدر ترشيحات جائزة «كارتييه» العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

بات « أديب » لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مرشحاً بقوة لنيل جائزة « كارتييه » العالمية لأفضل حصان لهذا العام .

وحصد « أديب » والذي يشرف على تدريبه المدرب وليام هاجس 64 نقطة في صدارة الترشيحات للجائزة العالمية، نظرا للإنجازات التي حققها خلال العام الحالي أبرزها الفوز بلقب « رانفت ستيكس » لمسافة 2000 متر « الفئة الأولى»، و لقب «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» في إستراليا، وحلوله في المركز الثاني بسباق « برينس أوف ويلز ستيكس » لمسافة 2000 متر « الفئة الاولى»خلال مهرجان « رويال آسكوت » الملكي ببريطانيا .

وجاء في المركز الثاني في الترشيحات « بارني روي » لجودلفين برصيد 44 نقطة، إذ حقق إنتصارين بمضمار « ميدان » أبرزها الفوز بلقب « جبل حتا » في أمسية "« سوبر ساترداي»، كما حل ثالثاً في سباق « برينس أوف ويلز ستيكس » لمسافة 2000 متر " الفئة الأولى " .

وسيتم الإعلان رسميا عن الفائزين بالجائزة شهر نوفمبر القادم إلا أنه تم إلغاء الحفل السنوي للجائزة والذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن بسبب فيروس كورونا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز