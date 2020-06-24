«أديب» لأحمد بن راشد يتصدر ترشيحات جائزة «كارتييه» العالمية

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  • متابعة - خالد المهيري
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بات « أديب » لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مرشحاً بقوة لنيل جائزة « كارتييه » العالمية لأفضل حصان لهذا العام . 

وحصد « أديب » والذي يشرف على تدريبه المدرب وليام هاجس 64 نقطة في صدارة الترشيحات للجائزة العالمية، نظرا للإنجازات التي حققها خلال العام الحالي أبرزها الفوز بلقب «  رانفت ستيكس » لمسافة 2000 متر «  الفئة الأولى»، و لقب «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»  في إستراليا، وحلوله في المركز الثاني بسباق « برينس أوف ويلز ستيكس » لمسافة 2000 متر « الفئة الاولى»خلال مهرجان « رويال آسكوت » الملكي ببريطانيا . 

وجاء في المركز الثاني في الترشيحات « بارني روي » لجودلفين برصيد 44 نقطة، إذ حقق إنتصارين  بمضمار « ميدان » أبرزها الفوز بلقب « جبل حتا  » في أمسية "« سوبر ساترداي»، كما حل ثالثاً في سباق « برينس أوف ويلز ستيكس » لمسافة 2000 متر " الفئة الأولى " . 

وسيتم الإعلان رسميا عن الفائزين بالجائزة شهر نوفمبر القادم إلا أنه تم إلغاء الحفل السنوي للجائزة والذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن بسبب فيروس كورونا .

كلمات دالة:
  • أديب،
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  • فيروس كورونا ،
  • جائزة كارتييه العالمية
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