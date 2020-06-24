تأجيل كأس العالم للقدرة حتى مايو 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن تأجيل بطولة العالم للقدرة، والتي كان من المقرر إقامتها في إيطاليا شهر سبتمبر المقبل، إلى مايو من العام المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقال البيان الصادر من الاتحاد الدولي بأنه بسبب القيود المفروضة على السفر وتدريب الخيول بسبب وباء كورونا، فإن الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الإيطالي للفروسية ومنظمي ورعاة البطولة، وافقوا على تأجيل البطولة حتى مايو من العام المقبل.

وأضاف الاتحاد الدولي بأنه تمت الموافقة على تمديد فترة السباقات التأهيلية للبطولة حتى يتنسى للفرسان والخيول الاستعداد مبكراً للحدث الكبير.

وكان الاتحاد الايطالي للفروسية قد فاجأ مجتمع الفروسية بإعلانهم عن إقامة البطولة في شهر سبتمبر، مما أثار اعتراض عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للفروسية نظرا لضيق وقت تجهيز الفرسان والخيول للمشاركة في البطولة.

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