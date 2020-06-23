«مربح» و«نميرا» بطلا جولتي الوثبة بتولوز

المصدر: (تولوز- البيان الرياضي)

توج المهر «مربح» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة الفارسة لوري فولارد، بطلاً لسباق الجولة الثامنة لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 م، البالغ جائزته 12 ألف يورو، والذي استضافه مضمار تولوز الفرنسي، أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 12، من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وحل ثانياً بفارق 1,5 طول «نايرة عذبة»، بقيادة جوليوم جودجاي، وذهب لقب الجولة التاسعة، بمواصفات الجولة الثامنة نفسها بمضمار تولوز، إلى المهرة «نميرا الشام»، بقيادة جيروم كابري، متفوقاً بفارق نصف طول عن المهر «جوارد دو برول» بقيادة ماكسيم فولون.

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